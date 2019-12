Sportitalia – Rinnovo Mertens, nuova proposta da più di 4 milioni: i dettagli

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà, tramite il suo portale online, fornisce le ultime sul rinnovo di Dries Mertens con il Napoli.

In particolare si parla di una nuova proposta da parte del Napoli per l’attaccante belga, Dries Mertens. Proposta che vede la cifra dello stipendio alzarsi, arrivando a più di 4 milioni a stagione; segnale che il club azzurro ci abbia riprovato con il belga.

Un segnale che, come si legge, potrebbe far riaprire una situazione che molti consideravano oramai compromessa. Le due parti si aggiorneranno presto a tal proposito. Infine, chiude Pedullà, per Zielinski non ci dovrebbero essere intoppi: la base d’intesa è un contratto fino al 2024.

