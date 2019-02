SSCN: “Dominio e vagonata di occasioni non sciolgono l’incantesimo”

La SSC Napoli ha commentato così, sul proprio sito, la gara appena conclusa sul pareggio contro il Torino.

Una vagonata di palle gol, un palo clamoroso e un dominio assoluto non sciolgono l’incantesimo dello 0-0. Il Toro resta in piedi nell’arena del San Paolo nonostante l’impetuosa l’onda d’urto, in una di quelle sfide in cui incide più il destino che l’aspetto tecnico. Il Napoli comanda dall’inizio alla fine, si gioca a battimuro nell’area granata. Sirigu ci mette mani e piedi per salvare, agli azzurri manca la buona sorte più che la mira. E quando a un quarto d’ora dalla fine Insigne bacia il palo con uno splendido tiro a giro, viene naturale l’esclamazione: non vuole proprio entrare. E’ l’imponderabile del calcio, ma come certezza resta la buonissima prestazione del Napoli al di là del risultato e della fatalità. Si ricomincia giovedì per aprire la strada dell’Europa. L’avventura continua…

Fonte: SSCNapoli.it

