SSC Napoli e la Fondazione Valter Longo impegnati nel promuovere comportamenti salutari: parola del capitano!

Il capitano della SSC Napoli Giovanni Di Lorenzo sa bene che il nostro corpo è fatto per muoversi. E il movimento quotidiano è anche uno strumento molto efficace per proteggerci dalle malattie

Insieme alla SSC Napoli, la Fondazione Valter Longo rafforza il suo impegno nel promuovere comportamenti salutari fin dall’età scolare, unendo scienza, sport e spirito di comunità.

Ragazzi, bambini, famiglie e scuole sono al centro delle nostre attività. Come per Comunità S.A.N.E, progetto in partenza realizzato con Ospedale Evangelico Betania per Regione Campania.

Perché la salute non è solo una responsabilità individuale, ma anche un patrimonio collettivo, da tutelare unitamente.

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