SSC Napoli ed EA7 presentano il Third Kit Euro 2026/27, che accompagnerà gli azzurri sui palcoscenici internazionali di questa stagione

Al centro del design c’è il Corsiero del Sole, antico emblema del Club, tornato quest’anno a far parte della sua identità visiva e protagonista del nuovo kit. La sua sagoma, raffigurata sul fronte attraverso una lavorazione tono su tono che emerge dalla trama del tessuto, attraversa la maglia e reinterpreta in chiave contemporanea uno dei simboli più identitari della tradizione partenopea.

La maglia si sviluppa su una sofisticata base Dark Navy, impreziosita dai dettagli Gold Sahara Sun che caratterizzano lo stemma SSC Napoli, il logo EA7 e gli altri elementi della divisa.

Il design è completato dal colletto e dal fondo manica, sviluppati in continuità con la palette cromatica del kit, e da finiture studiate per valorizzare la silhouette e il carattere della maglia.

Il legame con l’identità e la storia del Napoli prosegue nei dettagli: all’interno del collo è presente il logo “ceNto”, dedicato alle celebrazioni del Centenario, mentre sul retro compare la scritta “Partenopei”. La patch Authentic integra infine la tecnologia NFC, attraverso cui è possibile accedere a contenuti esclusivi dedicati al mondo SSC Napoli.

Il Third Kit Euro 2026/27 sarà disponibile a partire dalle 19:26 di oggi, 2 ottobre 2026, sull’Official Online Store SSC Napoli, da domani 3 ottobre negli Official Store SSC Napoli e dal 5 ottobre presso i rivenditori autorizzati.

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