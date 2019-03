Stasera sia Napoli che Salisburgo dovranno fare attenzione ai gialli

Situazione non piacevole sia per il Napoli che per il Salisburgo in vista della partita di stasera, dato che ci sono parecchi diffidati.

Sia Napoli che Salisburgo dovranno fare attenzione ai cartellini gialli stasera; in particolar modo gli azzurri, dato che i diffidati sono tutti della difesa. Infatti Koulibaly, Maksimovic e Mario Rui rischiano di saltare la gara di ritorno con un’ammonizione stasera.

Dall’altra parte, per il Salisburgo sono quattro i diffidati: Lainer, Samassékou, Schlager e Dabbur. Anche qui non quattro giocatori qualunque, dato che tre su quattro sono i migliori a disposizione del mister Rose. Insomma, sarà una gara molto attenta anche sotto questo punto di vista.

