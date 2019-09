Stefan Schwoch: “L’attacco fa tanti gol, il Napoli lo deve sfruttare”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Stefan Schwoch, che ha parlato del Napoli; per lui la squadra deve sfruttare il suo attacco.

Stefan Schwoch dice la sua sul Napoli e su come potrebbe vincere questa sera contro il Liverpool. Per l’ex attaccante azzurro, se gli azzurri vogliono vincere questa sera, deve essere sfruttato l’attacco che ha segnato già tanto.

Di seguito le sue parole a Marte Sport Live:

“Il Liverpool è temibile con degli attaccanti velocissimi, se lasci degli spazi puoi pagarla davvero cara. Il Napoli deve sfruttare il suo attacco che ha già fatto tanti gol. Secondo me Ancelotti gioca con un 4-4-2 con gli esterni che devono sapersi abbassare in fase difensiva e stringere perchè lasciare le ripartenze al Liverpool potrebbe essere molto pericoloso.

Gli azzurri se la devono giocare anche perchè in questo girone al secondo posto ci si arriva. Il Napoli deve trovare più equilibrio in fase offensiva perchè quando prendi tanti gol la colpa non è sempre solo dei difensori ma di tutta la squadra a cui manca qualcosa in copertura.“

Comments

comments