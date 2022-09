Stefano Ceci incontra i detenuti della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere “Francecso Uccella”

Sabato primo ottobre dalle ore 9.30, lo scrittore, manager e amico di Diego Armando Maradona sarà ospitato dell’istituto penitenziario del Casertano.

Incontrerà i ristretti presso la Sala Polivalente per spiegare loro l’importanza dello sport e donare un sorriso in un luogo di sofferenza ma anche di recupero attraverso le attività trattamentali. Ceci visiterà anche il campo di calcio dell’istituto per poi recarsi presso i reparti e donare maglie, palloni e gadget. “Sono felice di far visita ai detenuti, così avrebbe voluto anche Diego, donare una speranza a chi soffre mi riempie il cuore di gioia. Un carcere balzato agli onori della cronaca per una triste vicenda non può far altro che cercare un riscatto, sono vicino alle sofferenze di ognuno, ai reclusi e alle loro famiglie; lo sport può essere una valida alternativa al trascorrere del tempo inerme. Un grazie agli agenti della polizia penitenziaria e a tutta l’amministrazione per l’ospitalità”. Stefano Ceci a margine dell’evento incontrerà anche il “club Napoli Santa Maria Capua Vetere Azzurra” con una sosta al murales che rappresenta il Pibe de Oro, nei pressi dell’associazione, incontro fortemente voluto dal Presidente, l’avvocato Rosario Avenia.

