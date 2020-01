Stefano Sorrentino dice addio al calcio giocato

L’ex portiere del Chievo Verona Stefano Sorrentino sui social ha annunciato l’addio al calcio giocato. Lo ha annunciato lo stesso calciatore ai microfoni di Sky.

“Ho deciso di ritirarmi, è una decisione che ho preso negli ultimi giorni dopo una lunga riflessione. Mi ritengo fortunato per la carriera che ho avuto. Ho avuto l’onore di giocare in serie A fino a quarant’anni, va bene così, preferisco lasciare in bellezza. Sono tornato a Torino dalle mie figlie e vedendole così serene faccio un passo indietro io”.

Nato a Cava dei Tirreni il 28 marzo del 1979 e figlio di Roberto ex portiere cresciuto nelle giovanili del Napoli, Sorrentino è cresciuto nelle giovanili della Lazio prima di passare alla Juventus e giocare poi con Torino, Juve Stabia, Palermo e soprattutto Chievo Verona.

