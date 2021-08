Su Canale 8 le due amichevoli del ritiro abruzzese, interviste e immagini degli allenamenti esclusive.



Allenamenti(inizio collegamenti h 9.45), Interviste esclusive, I due match ufficiali con Ascoli e Perugia(Inizio collegamenti alle 17.00).

Tutto questo sarà trasmesso dalla storica emittente napoletana alla luce di un accordo sottoscritto con la società azzurra cara al patron De Laurentiis.

Sintonizzatevi sul canale 13 del digitale terrestre 513 hd per non perdere nulla del ritiro in terra abruzzese.

Vi portiamo sul terreno di gioco del Teofilo Patini.

In “Linea a Castel di Sangro” i telespettatori potranno seguire le fasi degli allenamenti della squadra, diretti da Luciano Spalletti e interagire in tempo reale al telefono con Silver Mele.

I test ufficiali di domenica 8 agosto con l’Ascoli e sabato 14 agosto con il Perugia saranno inoltre anticipati e seguiti da ampi commenti e interviste ai tesserati azzurri, prossimi all’esordio in campionato con il Venezia.

Canale 8 racconta il Napoli: linea e microfono a Castel di Sangro.

