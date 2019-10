Svezia-Spagna: Fabian Ruiz ancora dal 1′, insieme all’ex Albiol

Per la partita di questa sera tra Svezia e Spagna, il ct della Nazionale spagnola non rinuncia a Fabian Ruiz e lo schiera in campo dall’inizio.

Fabian Ruiz dal 1′ in campo contro la Svezia, per la partita di questa sera. Il ct Robert Moreno infatti ha comunicato la formazione ufficiale spagnola ed il centrocampista del Napoli ci sarà dall’inizio; insieme a lui ci sarà anche l’ex difensore azzurro Raul Albiol.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Bengtsson; Forsberg, Olsson, Ekdal, Larsson; Berg, Quaison Spagna (4-3-3): De Gea; Carvajal, Albiol, Inigo Martinez, Bernat; Fabian, Thiago Alcantara, Rodri; Oyarzabal, Gerard Moreno, Ceballos

