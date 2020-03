[TABELLA] Gattuso e la difficoltà in fase realizzativa: “Mi piacerebbe vedere una veemenza diversa”

Durante la conferenza stampa nel post partita vinta dal Napoli per 2-1 sul Torino mister Gattuso ha così risposto alla domanda del nostro direttore Italia Mele sulla difficoltà in fase realizzativa degli azzurri:

“Dipende dalla veemenza, dal voler buttar giù la porta a tutti i costi. Invece certe volte ho la sensazione che non andiamo per buttar giù la porta ma ci andiamo per metterla sotto al sette (il punto della porta dove si incrociano la traversa e il palo n.d.r.). Secondo me la differenza è quella. Poi subentra un’altra roba. Quando andiamo a campo aperto o quando ci troviamo in certe situazioni di 4 contro 4 o 5 contro 4 penso che le scelte si possono migliorare. Però mi piacerebbe vedere una veemenza e una cattiveria diverse”.

Il Napoli in questa stagione è il settimo attacco della Serie A per media gol a partita, alla pari del Sassuolo e preceduto anche dal Cagliari.

Invece gli azzurri sono la seconda squadra per media di tiri a partita indirizzati verso la porta avversaria.

Quindi se si valuta il dato dei gol segnati in base ai tiri effettuati, il risultato è che il Napoli ha una percentuale realizzativa dell’8,54% e che per segnare un gol deve tirare verso la porta avversaria 11,71 tiri contro, ad esempio, i 6,84 della Lazio e i 7,18 dell’Atalanta.

C’è un altro dato statistico che certifica una minore efficacia del Napoli in fase realizzativa negli ultimi anni. Però è giusto sottolineare che il paragone tra una stagione e un’altra è sempre poco attendibile per tutta una serie di fattori (squadre diverse da affrontare, allenatori diversi e calciatori diversi, età diversa per uno stesso calciatore…giusto per citarne qualcuno).

Il Napoli ha raggiunto il top del rapporto gol segnati-tiri effettuati nella stagione 2016-17 con un rapporto di 1 gol ogni 7,17 tiri, per poi scendere a 1 gol ogni 8,53 tiri nell’anno del record di punti fino all’attuale 1 gol ogni 11,71 tiri.

Quindi un miglioramento in fase realizzativa del Napoli è auspicabile e Gattuso con le sue parole dette in conferenza stampa sembra aver già identificato la soluzione.

