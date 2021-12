Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma con Luciano Spalletti in panchina, si è soffermato su Lucas Digne (accostato al Napoli) nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Un buon giocatore, un ragazzo molto serio, un professionista. Ha delle qualità sicuramente. Ultimamente non l’ho seguito, so che è andato prima al Barcellona e poi ha girato un po’. Sicuramente in un gruppo può far bene. Non prenderesti un rimpiazzo dell’ultimo momento, ma un giocatore importante”.

