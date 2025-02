Tennis, l’Equipe Lucioli inaugura la stagione del circuito Open in Campania

Oltre duecento gli iscritti al torneo che si chiuderà domenica con le finali in programma alle 16, sotto la direzione del giudice arbitro Alessandro Sbordone.

Una grande festa dello sport ma anche la maniera migliore per inaugurare il 2025 del circuito campano Open. Oltre 200 gli iscritti al torneo dell’Equipe Lucioli, marchio storico del tennis campano, con una dinastia di giocatori e maestri che oggi rispondono ai nomi di Tonino Lucioli e dei figli Giuseppe e Giovanni. Calore, disponibilità, amicizia sono i valori che rendono la struttura di via de Giaxa un ambiente familiare, che si visita con piacere. Per partecipare alle battaglie agonistiche o anche soltanto per assistervi come nel nostro caso. 168 gli iscritti nel maschile con il meglio della categoria. A guidare il seeding, sotto l’attenta direzione del giudice arbitro Alessandro Sbordone, il 2.3 Emanuele Bastia mentre nella parte bassa mette in mostra lo scudetto campano il casertano Fabrizio Osti che ha ranking nazionale 2.4.

Occhio ai 2.5 Peluso, Baldini e Marigliano che hanno numeri e potenzialità per inserirsi tra i favoriti della vigilia.

Nel femminile la testa di serie numero uno è la 2.6 Daniela Quaranta, seguita dalle pari classifica Anna Piscicelli, Valeria Acquaviva e Carmen Lettieri.

“Siamo soltanto rammaricati di aver dovuto ad un certo punto chiudere le iscrizioni per limiti raggiunti di partecipanti. – ci dice Giuseppe Lucioli, maestro FITP ma anche Consigliere del Comitato Campano presieduto da Angelo Chiaiese – E’ un vero successo organizzativo che proveremo a confermare da qui fino a domenica, giorno delle finali che si disputeranno nel pomeriggio. Viviamo di tennis, con sacrifici quotidiani e immensa passione. Il momento d’oro dell’Italtennis è senz’altro volano anche per noi ma senza dedizione e lavoro non si va da nessuna parte. Resterebbero gli slogan della tv e poco altro. Noi crediamo anche alla funzione sociale dello sport e questo torneo che apre di fatto la stagione agonistica Open 2025 in Campania è fiore all’occhiello della nostra attività, intensa e variegata. In linea con l’impegno che era stato di mio nonno e di mio padre. Assieme a mio fratello Giovanni proviamo a dar seguito alla tradizione di famiglia che è sacralità”.

Il torneo Open all’Equipe Lucioli è anche frutto della collaborazione con Vitekna Distribuzione, Mak, Un posto al Sole Restaurant ed Aima Phisioterapy.

Comments

comments