Tennis, Romero Gormaz è regina a Caserta

L’edizione numero 35 degli Internazionali Femminili Città di Caserta è stata una delle più fortunate in termini di spettacolo e affluenza.

Parla spagnolo il trofeo dei “35esimi Internazionali di tennis – Città di Caserta”, torneo ITF femminile da 60mila dollari di montepremi che si è concluso sui campi in terra rossa del capoluogo di Terra di Lavoro.

In finale si è registrato il successo di Leyre Romero Gormaz, quinta testa di serie, che ha battuto per 62 46 64 l’elvetica Jil Teichmann, quarta testa di serie, che in “semi” aveva annullato bel sei match-point alla giapponese Sara Saito. Per la 22enne tennista spagnola si tratta del settimo trofeo ITF conquistato in carriera, il primo in questa stagione. Niente da fare nel match conclusivo per la svizzera Jil Teichmann, già numero 21 al mondo, cui in semifinale era toccato annullare sei match point alla giapponese Sato.

E’ stata un’edizione molto fortunata per gli Internazionali casertani, con un’affluenza record per tutta la durata dell’evento.

