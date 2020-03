Tommasi presidente AIC: “Senza un accordo tra le parti nessuno può prorogare un contratto oltre la scadenza”

Il presidente dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori) ha parlato del momento del calcio in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul “Corriere delo Sport” oggi in edicola e della quale vi proponiamo alcuni passaggi.

“Stabilire condizioni per il futuro in assenza della certezza di ricominciare è difficile.

Prolungare la stagione a luglio? Senza un accordo tra le parti nessuno può prorogare un contratto oltre la scadenza.

Riprendere gli allenamenti? Dopo un mese e mezzo credo che dobbiamo allinearci alle direttive della comunità scientifica e del governo. Il nostro miglior contributo è quello di stare in casa. Chiedete ai tifosi di Brescia e Bergamo se non sono d’accordo con me.

Nuova idoneità per tornare a giocare? E’ necessario verificare l’idoneità fisica e verificare eventuali esiti. La polmonite interstiziale non è una barzelletta. Soprattutto per chi espone il proprio corpo a correre a cento all’ora.

Se il campionato fosse già finito? Dobbiamo indicare i nomi delle squadre che vanno in Europa, non decretare per forza un vincitore”.

