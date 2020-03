Il disastro delle mascherine tra furti, ritardi e burocrazia

Milena Gabianelli e Simona Ravizza in un’articolo che è possibile leggere sul “Corriere ella Sera ” oggi in edicola oppure sul portale web del quotidiano milanese [LEGGI QUI] denunciano le difficoltà nel reperire le mascherine previste dalle misure di prevenzione per il coronavirus.



Nell’articolo si sottolinea che a epidemia conclamata solo il circuito sanitario della Lombardia ha bisogno di 1,1 milioni di mascherine al giorno. L’Emilia Romagna 500.000. Il Veneto 600.000.

Ogni mese in Italia ne servono 90 milioni.

Le mascherine Ffp3, le migliori sul mercato, sono vendute a 3,39 euro. Quelle arrivate dalla Cina a gennaio dal loro produttore a Wuhan, e ordinate un mese e mezzo prima, costano 9,6.

Nell’analisi del passaggio dal produttore all’utente finale l’articolo denuncia come molte delle mascherine ordinate vengono fermate alle varie dogane favorendo anche un mercato fatto da broker e aziende che si improvvisano come intermediarie.

Infine molte mascherine vengono addirittura rubate oppure perse in giro per il mondo.

