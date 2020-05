Tommasi, presidente AIC: “Servono almeno 4 settimane di allenamento per riprendere”

Oltre a Gabriele Gravina anche Damiano Tommasi, presidente AIC, ha commentato il via libera per la ripresa degli allenamenti.

Il presidente AIC ha detto la sua a Rai Sport; di seguito le sue parole:

“La prudenza prima di tutto, servono certezze dal punto di vista medico. I tempi che ci aspettiamo e di cui abbiamo bisogno però non coincidono con quelli della scienza, speriamo di poter accelerare nelle prossime settimane. Abbiamo chiesto che ci sia un organo di controllo che possa dare a tutti le stesse garanzie di sicurezza.

Almeno 4 settimane di allenamento prima di riprendere con il campionato, anche se alcuni ragionano su 6 settimane. Diciamo che comunque almeno 4 servono per evitare infortuni. Non poniamo limiti se vogliamo essere in grado di ripartire, le 4 settimane per gli allenamenti non devono essere un problema, anzi vediamole come necessarie per tornare in forma ed evitare infortuni.

I giocatori non vedono l’ora di tornare in campo.“

