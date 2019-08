Lorenzo Tonelli vicino al ritorno in Toscana, sponda Fiorentina. Questa l’indiscrezione raccolta dalle pagine de Il Mattino.

Lorenzo Tonelli ad un passo dal trasferimento alla Fiorentina di Vincenzo Montella. Questa, seconda quanto scrive l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, dovrebbe essere la settimana giusta per il concretizzarsi della trattativa che riporterà il difensore in toscana dopo i suoi trascorsi in maglia Empoli.

