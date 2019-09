Torino-Lecce 1-2: colpaccio dei giallorossi in trasferta, la decidono Farias e Mancosu

E’ da poco terminata Torino-Lecce, Monday Night della terza giornata di Serie A e che ha visto i giallorossi conquistare i primi tre punti in campionato.

A determinare il risultato finale di 1-2 sono stati i gol di Farias e Mancosu per il Lecce e il gol su rigore di Belotti. Polemiche nel finale per un rigore non concesso al Torino per fallo di Rispoli su Belotti che ha fatto terminare la partita al minuto 100. Decisione molto difficile dell’arbitro Giua che non assegna il penalty ai granata.

Con la sconfitta del Torino, l’Inter è l’unica squadra a punteggio pieno in Serie A.

