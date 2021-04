Torino-Napoli, le probabili formazioni: c’è Osimhen davanti. Dubbio a centrocampo per Gattuso

Torino-Napoli è il posticipo della trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Le probabili scelte di Gattuso e Nicola.

TORINO (3-5-2) : Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Murru; Belotti, Sanabria. All. Nicola.

NAPOLI (4-2-3-1) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko (Fabian); Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

Torna dunque Osimhen dal primo minuto dopo il gol segnato contro la Lazio.

Unico dubbio per Gattuso la scelta del centrocampista da affiancare a Demme. Alcuni problemi per Fabian che potrebbe partire dalla panchina facendo spazio a Bakayoko, anche se non è da escludere che Gattuso decida di mandare in campo lo spagnolo pure se non al 100%.

