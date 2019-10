Torino-Napoli, tensioni in curva: pronti 59 daspo per i tifosi azzurri

Tensioni tra tifoserie durante Torino-Napoli che coinvolgono da vicino i tifosi del Napoli. Ecco quanto riporta l’edizione online de Il Mattino.

Secondo quanto riportato dall’edizione online de Il Mattino ci sarebbero stati momenti di tensione durante Torino-Napoli tra i tifosi delle due squadre quando, a partita già iniziata, una cinquantina di sostenitori napoletani ha raggiunto la curva Primavera, dove c’erano già 500 supporter partenopei che, non avendo trovato più biglietti per il settore ospiti, hanno comprato quelli in curva. Il gruppo di tifosi del Napoli ha iniziato a urlare «ultrà, ultrà» e ha lanciato provocazioni contro i sostenitori granata. Gli steward hanno circondato i tifosi ospiti giunti in ritardo, che sono stati identificati e videoripresi dagli agenti della Digos.

