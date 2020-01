Torino, Verdi reagisce male dopo la sostituzione

Brutto gesto di Simone Verdi, al momento della sostituzione che lo ha visto protagonista durante il match tra Torino e Bologna.

L’ex calciatore del Napoli, autore di una buonissima prestazione, è stato sostituito all’ora di gioco da Laxalt, per dare più copertura alla squadra. Il fantasista granata ha lasciato il campo scagliando violentemente una bottiglia a terra, per poi dirigersi direttamente negli spogliatoi. Un gesto che non è piaciuto a Mazzarri, che lo ha criticato nelle interviste post-gara.

Comments

comments