Torna la Coppa Italia, oggi partono le semifinali

Dopo degli scoppiettanti quarti, che hanno visto uscire di scena Juventus, Napoli, Inter e Roma, le quattro squadre rimaste in lizza in Coppa Italia sono pronti a darsi battaglia nella gara di andata, prima di rincontrarsi il 24 aprile per il ritorno. Ad aprire il programma stasera alle 21 sarà Lazio-Milan (domani sera invece si giocherà Fiorentina-Atalanta), sfida che promette grande spettacolo.

I biancocelesti, reduci da un turno di stop per il rinvio del match di campionato contro l’Udinese e dall’amara eliminazione dall’Europa League, vorranno rifarsi davanti ai propri tifosi, per preparare al meglio il derby del prossimo sabato. Il Milan è invece in grandissima forma e vuole confermare il suo periodo positivo. Lazio e Milan curiosamente si affrontano in semifinale di Coppa Italia per la seconda volta di fila: nella scorsa stagione sono passati i rossoneri ai rigori dopo due pareggi per 0-0.

Queste le probabili formazioni di Lazio-Milan (diretta su Rai1, ore 21):

LAZIO (4-3-2-1): Strakosha; Marusic, Acerbi, Leiva, Lulic; Badelj, Romulo, Parolo; Milinkovic-Savic, Correa; Immobile. All. S.Inzaghi

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Laxalt; Kessiè, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso

