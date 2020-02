Torregrossa, l’agente: “Non so se recupera per il Napoli, merita la Serie A”

Ernesto Torregrossa, capitano del Brescia, è alle prese con un infortunio. Ecco le parole del suo agente, Davide Torchia, a Radio Marte.

“Non sappiamo ancora con certezza se Torregrossa ce la farà contro il Napoli, dipende dall’allenatore e dal presidente. Se c’è un margine di rischio non scenderà in campo. Chi gioca con Balotelli? Non lo so, l’allenatore è arrivato da poco, non so cosa deciderà. Vedremo anche come sta Torregrossa. Mi dispiace perché sono belle partite, sta facendo molto bene, si sta meritando la Serie A e speriamo di rimanerci.

Se il Brescia è preoccupato per il Napoli di Gattuso? Con tutto il rispetto le due realtà mi sembrano diverse per obiettivi opposti, non sei preoccupato. Queste sono quel tipo di partite che se riesci a vincerle sono qualcosa in più. Con quatto o cinque di Serie A non pretendi di fare il risultato, non è con queste squadre che chiedi la salvezza. Il Brescia farà la sua partita. Da quanto ho visto con la Juventus è una squadra che gioca a calcio, hanno messo palla giù, hanno cercato di fare qualcosa. Mancavano giocatori importanti.

Tra gli infortunati non so chi recupererà con il Napoli, sono preoccupato per Ernesto. Conosciamo Balotelli com’è tecnicamente, vede bene la porta. Napoli e Brescia fanno meglio fuori casa? Il Napoli per me è deve cercare di guardare quello che si è fatto di buono e di ripartire scegliendo bene l’allenatore e i calciatori”.

Comments

comments