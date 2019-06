Totti: “La Roma ha bisogno di vendere entro il 30 giugno”

Francesco Totti è un fiume in piena durante la conferenza stampa d’addio ai giallorossi presso la sede centrale del Coni a Roma.

“Un po’ tutti sappiamo i reali problemi della società, col fair play finanziario e giocatori che andranno ceduti entro il 30 giugno. Hanno fatto questa scelta difficile di vendere i calciatori più forti ed è più facile incassare con questi giocatori per tamponare i problemi di fair play. Bisogna essere trasparenti con i tifosi, ho sempre detto che alla gente va detta la verità. In un’intervista l’anno scorso dissi che la Roma sarebbe arrivata 4^ o 5^ e la Juve avrebbe vinto a febbraio lo scudetto: mi è stato detto che sono un incompetente, che toglievo i sogni ai giocatori. Ma io sono sempre stato trasparente e poiché sono così vuol dire che non posso stare qui dentro.”

Segnale importante per il Napoli che nell’ultimo periodo sta mettendo seriamente gli occhi su Manolas.

Comments

comments