Tragedia per il portiere Alisson: morto il padre

Tragedia per Alisson, ex portiere della Roma ed ora al Liverpool, che nella giornata di ieri ha perso il padre, che aveva 57 anni.

Il padre viveva in Brasile e nel pomeriggio di ieri c’è stato l’allarme per la sua scomparsa. I vigili del fuoco lo hanno poi ritrovato morto, affogato, nei pressi di una diga a Lavras do Sul, a 320 km da Porto Alegre. Uol Esporte scrive che la polizia locale ha riferito che il padre è caduto in acqua in un’area vicino al ranch di famiglia.

Una vera e propria tragedia per Alisson, che perde così il padre. Le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di 100×100 Napoli.

