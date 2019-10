Trevisani: “Non credo nel maxi turn over di Ancelotti”

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio KissKiss Napoli con Valter De Maggio.

“La questione realizzativa è abbastanza casuale. È un momento in cui c’è più tensione e meno serenità e la palla non entra. Le squadre abbiano bisogno di avere un’identità, non credo nel maxi turn over. Dalle certezze di Sarri siamo passati a dei continui cambi. Ho sempre la sensazione che la voglia di ruotare troppo non porti a tanto. Se domani ci fosse la finale di Champions sono convinto che Ancelotti avrebbe il suo 11, che può variare di uno, due. Ma uno come la trova la forma se ne gioca una e quella dopo va in panchina? È un discorso di lungo periodo. In un lungo periodo in cui le avversarie non sbagliano mai, il Napoli regolarmente sbaglia. 6 punti indietro dopo 7 giornate son troppe.”

