Trippier: “Ho letto tante cose. Vorrei restare al Tottenham”

L’ex obiettivo del Napoli e terzino del Tottenham Trippier, ha parlato del suo futuro al tabloid inglese Mirror. Queste le sue parole.

“Futuro? Non saprei. Adesso voglio semplicemente tornare a casa dalla mia famiglia. Tutti noi dobbiamo pensare al futuro a fine stagione. Il Tottenham è una grandissimo club e lo ha dimostrato in questi anni. Ora però voglio godermi le vacanze, poi parlerò con il mio allenatore del futuro.

Ho letto un sacco di speculazioni in questi giorni. Vorrei restare in Inghilterra ma dovrò capire cosa vuole fare il Tottenham. Ho sempre dato tutto per il club, staremo a vedere”.

