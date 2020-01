Tutino vicino all’Empoli, il Verona attende un sostituto prima dell’ok

Gennaro Tutino, esterno del Napoli in prestito all’Hellas Verona, è nel mirino dell’Empoli. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito.

L’Empoli cerca un rinforzo per l’attacco e stringe per Gennaro Tutino. L’operazione per portare l’esterno alla corte di Muzzi può chiudersi nei prossimi giorni, con il club azzurro che così batterebbe la concorrenza di Crotone e Cremonese, che comunque non mollano. Pressing dell’Empoli a parte, l’Hellas però darà il suo ok al trasferimento di Tutino soltanto quando avrà trovato un sostituto. Lo riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport sul suo sito.

