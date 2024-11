Tutte le info per i tifosi non residenti in Campania che assisteranno a Inter-Napoli.

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Inter – Napoli, in programma domenica 10 novembre 2024, alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, saranno in vendita con le seguenti modalità:

Apertura vendite: lunedì 04 novembre 2024 ore 12:00.

Termine vendite: sabato 09 novembre 2024 alle ore 19:00.

Prezzo € 29,00.

Online sul sito vivaticket.com e presso i punti vendita.

Limitazioni:

obbligo di fidelity card della SSC Napoli sottoscritta entro il 28/10/24;

divieto di acquisto per i residenti in Campania.

Per accedere al parcheggio del settore ospiti è necessario acquistarlo in anticipo, di seguito il link: https://www.parkforfun.com/it/inter_events

Si precisa che l’accesso al settore ospiti avverrà dal parcheggio collocato in via Federico Tesio in prossmità di Via Harar, laddove avverranno le consuete attività di filtraggio; successivamente si potrà accedere attraverso l’ingresso n.10.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Regolamento uso stadio: clicca qui

Richiesta per striscioni e coreografie: clicca qui

Codice di condotta: clicca qui

