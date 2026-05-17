di Diego Direttore

‘’Troppi esperti di politica sportiva, e nessun esperto di calcio, se parli con queste persone, contro le quali non ho assolutamente niente, ti rendi conto che non conoscono il profumo dell’erba, il calcio è un’altra cosa.’’



Queste le parole di Maurizio Sarri, nell’intervista pre partita del derby capitolino, disputato alle ore 12:00 di questa domenica, concluso con la vittoria della Roma per 2-0.

In una stagione maledetta per i biancocelesti, che si concluderà con una posizione a metà classifica, l’onestà e il coraggio del suo allenatore, sembrano essere gli unici aspetti positivi di questo club.

Una società deficitaria che ha lasciato l’allenatore toscano solo al comando di una squadra allo sbando totale.

Nonostante ciò, la Lazio è riuscita a disputare una finale di Coppa Italia, uscendo, purtroppo, sconfitta.

Il 9 Aprile 1976, fece il suo esordio nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti, ‘Tutti gli uomini del presidente’ il capolavoro diretto da Alan J.Pakula, riconosciuto come il più grande caposaldo del cinema d’inchiesta.

Due cronisti del Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernestien, interpretati magistralmente da due icone del cinema, Robert Redford e Dustin Hoffman,

iniziano ad indagare su cinque uomini trovati a trafugare documenti del partito democratico, scoprendo qualcosa che cambierà le sorti dell’America con le dimissioni del presidente Nixon.

Personaggio chiave per la riuscita delle indagini è l’informatore anonimo ‘Gola Profonda’.

Durante uno degli incontri segreti con il giornalista Woodward, pronuncia la frase simbolo dell’intera inchiesta: ‘’Segui i Soldi’’.

Ora non sarà certo un allenatore da solo a smascherare il sistema che governa il calcio italiano, ma sicuramente denunciare e schierarsi perennemente contro, mostrando la faccia, fa molto onore al mister laziale.

In altre dichiarazioni ha sempre fatto intendere, come questo sport ormai sia determinato solo dai soldi, senza un minimo rispetto per la gente e i tifosi.

Con le ultime dichiarazioni di Antonio Conte, l’addio sembrerebbe vicino, e molti tifosi partenopei sognano un ritorno al magnifico sarrismo, che dominò attraverso un gioco spettacolare, l’Italia intera.

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