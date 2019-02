Tutti i precedenti di Parma-Napoli

Sono 34 i precedenti in Serie A tra Parma e Napoli ma gli azzurri in casa emiliana non vincono dal 2013



Sarà il 34esimo confronto tra Parma e Napoli in Serie A, la 17esima sfida in casa emiliana.

I precedenti al Tardini:

8 vittorie del Parma,

3 pareggi

5 successi azzurri.

Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro il Parma in Serie A:

27 gennaio 2013 – Parma vs Napoli 1-2

Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro il Parma in Serie A:

10 maggio 2015 – Parma v Napoli 2-2

Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro il Parma in Serie A:

6 aprile 2014 – Parma v Napoli 1-0

