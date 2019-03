Tuttosport: Giuntoli rinnova per 5 anni e il suo stipendio aumenta, le cifre e i dettagli del rinnovo

L’edizione odierna di TuttoSport ha svelato le cifre e i dettagli del rinnovo di Cristiano Giuntoli:

“Giuntoli ha rinnovato col Napoli per cinque anni a partire dal 1 luglio, per un totale di 9 anni da qui alla fine del suo contratto, l’ufficialità del rinnovo arriva da Salisburgo, direttamente dal presidente De Laurentiis. Un bel colpo messo a segno dal patron che ha così bloccato uno tra i più talentuosi dirigenti di mercato che oltre ad allungare il suo contratto col Napoli, lo ha anche migliorato. Giuntoli passa da uno stipendio di 750 milioni annui ad un milione indicizzato e, in questa scelta, il segnale della continuità che ha voluto lanciare De Laurentiis è ben chiaro”.

