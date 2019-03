Tuttosport: il blocco del mercato del Chelsea non impedirà il riscatto di Higuain

Higuain resterà al Chelsea nonostante il blocco del mercato

Secondo quanto riferisce Tuttosport il blocco del mercato del Chelsea non impedirà ai Blues di riscattare Higuain.

La Fifa ha respinto i ricorso del Chelsea e ha confermato il blocco del mercato ma secondo quanto riferisce il quotidiano il rinnovo di Higuain non sarà un problema perché non comporterebbe una nuova registrazione sul TMS, non violando quindi il blocco del mercato imposto ai Blues.

Difficile pensare che i Blues non riscattino Higuain considerando che il blocco del mercato non gli permetterà di effettuare altre operazioni.

