Nell’edizione odierna di Tuttosport si parla del mercato in uscita del Napoli che potrebbe vendere Simone Verdi al Torino di Urbano Cairo.

Il presidente del Torino, infatti, lancerà l’assalto finale per acquistare l’attaccante azzurro. La formula è quella del prestito oneroso a 10 milioni più un riscatto obbligatorio fissato sempre a 10 milioni. Se De Laurentiis, come ha fatto trapelare negli ultimi giorni, non vuole più vendere Verdi allora Cairo dovrà per forza arrendersi.

Comments

comments