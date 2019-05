Tuttosport: la Juve sogna Koulibaly, ADL può farlo partire per 100 milioni

Non solo Sarri, la Juve vuole provare a strappare Kalidou Koulibaly al Napoli

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus sogna di portare Koulibaly in bianconero: “Tra le speranze residue di un colpo di coda per De Ligt e l’avanzata su Marquinhos, la Juventus continua a coltivare anche il sogno Kalidou Koulibaly”, scrive così il quotidiano che poi aggiunge: “Sarebbe il regalo perfetto per Maurizio Sarri, sempre in pole per il dopo Allegri”.

Sempre secondo il quotidiano torinese, Koulibaly potrebbe partire per una cifra intorno ai 90-100 milioni, anche il Manchester United sarebbe interessato e a parità di offerta De Laurentiis preferirebbe venderlo agli inglesi.

