Tuttosport – Napoli, il caso legato alle multe si allunga: i dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport riferisce le ultime sul caso legato alle multe; in particolare alcuni legali hanno rifiutato Piacci come arbitrato designato dal Napoli.

Una ricusazione che porterà ad allungare i tempi di risoluzione del caso legato alle multe ai giocatori. Ciò comunque non esclude la possibilità di una conciliazione tra le parti; il quotidiano però riporta che ciò allungherà i tempi per una decisione.

Tuttosport riferisce che la ratio della richiesta ha come fondamento le linee guida dell’arbitrato internazionale; linee che prevedono che l’arbitro non può avere più di tre incarichi negli ultimi due anni; Piacci, l’arbitrato scelto, ha già ricevuto la nomina per 25 incarichi, compreso quello relativo a Higuain.

Nel caso relativo al Napoli, sarebbe sintomatica una stretta vicinanza ma il giudice deve essere indipendente e l’arbitro di parte deve comportarsi come un giudice. Da ciò la ricusazione, che allunga i tempi.

