Tuttosport – Napoli, rivoluzione in vista per l’estate

Il quotidiano Tuttosport riferisce che per questa estate, nel Napoli, ci sarà una vera e propria rivoluzione per la squadra.

Tuttosport fa il punto sul mercato estivo del Napoli, ipotizzando una vera rivoluzione. Secondo il quotidiano sono in quattro a poter lasciare: Callejon, Mertens, Allan e Koulibaly. Per sostituirli i nomi sono molti, tra cui Pablo Fornals già bloccato; per il quotidiano il pagamento della clausola da 30 milioni è molto probabile.

Gli altri nomi sono quelli di Valentino Lazaro, classe ’96, che gioca da esterno all’Hertha Berlino, e quello di Hirving Lozano, in forze al PSV attualmente.

