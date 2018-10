Udinese-Napoli, sfide mai banali e sempre avvincenti

Salvezza, Europa o Scudetto. Le sfide fra Udinese e Napoli hanno sempre un sapore particolare.

Alla Dacia Arena questa sera Udinese e Napoli si sfideranno in Friuli per la 37° volta, bilancio che sorride nettamente ai padroni di casa con ben 13 vittorie rispetto alle 6 azzurre, 17 i pareggi.

Sfide sempre avvincenti quelle fra le due squadre, anche quando in posizioni di classifica diametralmente opposte, sia l’una che l’altra hanno trovato sempre grandi match in condizioni di sfavorita. Inevitabile citare il match del 3 aprile 2016, quando gli azzurri diedero praticamente l’addio allo Scudetto contro un Udinese in serie negativa da tempo: un 3-1 finale per i friulani che spezzò ogni sogno a 6 giornate dalla fine.

Anche a parti inverse un “piccolo” Napoli ha infranto speranze o tolto punti importanti ad una Udinese che lottava per grandi traguardi. Nel gennaio del 1998 gli azzurri, ultimi in classifica e ben lontani dalla zona-salvezza, riuscirono a bloccare sul pareggio i friulani di Zaccheroni lanciatissimi in zona-scudetto: un 1-1 che i bianconeri ottennero soltanto al 93′.

Il trend è stato sfatato nelle ultime due stagioni, con il Napoli vincente come da pronostico: 2-1 nel novembre del 2016 (doppietta di Insigne e rete di Perica), 1-0 la scorsa stagione (Jorginho su rigore).

Il pareggio invece resta il risultato più datato fra le statistiche: l’ultimo risale al 2013/2014, un 1-1 ottenuto dagli azzurri con Rafa Benitez in panchina.

