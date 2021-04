UEFA, Ceferin sulla Superlega: “I dissidenti pagheranno le conseguenze”

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, è tornato a parlare del progetto (naufragato) legato alla Superlega europea.

In un’intervista rilasciata a Pop TV, emittente slovena, il numero uno della federazione ha smentito l’ipotesi che le semifinali di Champions ed Europa League non si giochino: “Ci sono relativamente poche possibilità che le partite non si svolgano, ma in futuro sarà diverso. La chiave è che la stagione è già iniziata. Se cancelliamo gli incontri, i canali televisivi chiederanno un risarcimento. I 12 club “dissidenti” subiranno le conseguenze della loro iniziativa, ma, per quanto riguarda i club britannici, terremo conto del fatto che abbiano ammesso il loro errore. Se le altre vorranno partecipare alle nostre competizioni, dovranno contattarci e noi dovremo risolvere i problemi”.

