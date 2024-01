UEFA Ceferin;”Nessuno può pensare di comprare un club e fare quello che gli pare. SuperLega? Perché non se la fanno?”.

Ceferin rilascia un’intervista al The Guardian:

“Il denaro, o le persone che pensano di poter comprare tutto, hanno comprato praticamente tutti gli sport tranne il calcio.

Questo è dovuto ai nostri fan, alla nostra cultura, alla nostra storia. Il calcio è di gran lunga il miglior prodotto europeo.

L’economia esce dall’Europa ma il calcio resta qui. Non vogliamo opporci al cambiamento, ma vogliamo anche proteggerlo. Non puoi semplicemente comprare un club e fare quello che vuoi, poi giocare nelle nostre competizioni e far finta che tutto vada bene.

Abbiamo meccanismi per salvaguardare il sistema e stiamo cercando di fare del nostro meglio”

BOBAN – “La sua partenza non ha causato sconvolgimenti significativi, per non parlare di onde d’urto, all’interno della Uefa o della comunità calcistica europea, anche se è stata inaspettata.

Discuteremo ulteriormente la questione quando arriverà il momento opportuno, probabilmente dopo il nostro congresso.

Non merita il mio commento. Le persone che conoscono sia lui che me arriveranno naturalmente alle proprie conclusioni”

Superlega

Tutto quello che fanno gli A22 è andare in giro, filmarsi, provare a rilasciare interviste.

Nel frattempo governiamo il calcio. Stiamo costruendo proposte, affrontiamo molti problemi, quindi il lobbying è probabilmente il loro lavoro principale ma non è il nostro.

Questo è un non-progetto, una cosa che non accadrà mai, perché nessuno lo vuole. Nessun tribunale, nessuna polizia e nessun esercito possono costringere le persone ad accettare qualcosa che è così insensato.

La storia di questa cosiddetta Superlega è la storia della nostra società: la questione se i soldi possano comprare tutto.

Dicono di avere 20 club pronti a partire. Se domani tutti annunciassero piani di fuga, ciò metterebbe la Uefa in una luce negativa dopo aver creduto di averla fermata?

Prima di tutto, non hanno nessuno. Ne avevano 50, 20, 200, sono battute che non ci interessano. Ma insisto: non abbiamo mai detto che non possano giocare.

Lasciali giocare, ma non vogliono giocare. Parlano di creare qualcosa e poi sono i primi a candidarsi per giocare nella nostra competizione.

Chiederei loro di non giocare nella nostra competizione e di iniziare a lavorare sulla loro insieme a qualunque club abbiano.



Non capisco cosa li trattiene”.

