UEFA, la top 11 della Champions: nessun giocatore di squadre italiane

All’indomani del trionfo del Bayern Monaco nella finale di Lisbona, la UEFA ha pubblicato la top 11 dell’edizione 2019/2020 della Champions League.

Pur essendosi laureati campioni d’Europa, i bavaresi (con tre calciatori in rosa) non sono la squadra più rappresentato, primato che spetta, invece, al Paris Saint Germain, con quattro calciatori. Non c’è, invece, alcun giocatore militante in squadre italiane, viste le premature uscite di Napoli, Juventus ed Atalanta (oltre che dell’Inter nella fase a gironi).

Questo l’undici completo, schierato con un 4-4-2 molto offensivo:

Neuer; Kimmich, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Gnabry, Di Maria, Sabitzer, Sterling; Haaland, Lewandowski.

Comments

comments