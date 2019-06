Uefa, Uva: “I campionati resteranno nel weekend. Terza coppa con 64 squadre”

Michele Uva, vicepresidente UEFA, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato della SuperChampions e della terza coppa che sarà presto introdotta.

“L’Uefa ha iniziato un percorso di condivisione, consultazione con tutto il sistema, l’ECA che rappresenta 270 club, le leghe europee e le federazioni. Si prova a capire quali sono i pro e contro della formula attuale in vista del 2024 in avanti. Il percorso è appena iniziato, terminerà tra 7-8 mesi se non un anno. Ci sarà la terza coppa europea, dopo 20 anni dall’abolizione della Coppa delle Coppe. Bisogna allargare la base, Champions ed EL a 32, la terza a 64 squadre perché molte piccole nazioni chiedono più slot per giocare le competizioni internazionali. Stiamo analizzando quale possa essere il sistema migliore, tenendo il tifoso al centro di tutto. I weekend non si toccheranno, verranno rispettati i campionati nazionali e le qualificazioni saranno per merito sportivo”.

Comments

comments