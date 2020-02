Il Brescia, tramite il suo sito ufficiale, ha comunicato un’informazione molto importante che riguarda la vendita dei biglietti per la sfida di venerdì.

In particolare, la vendita ai residenti campani è riservata solo ai possessori della membership card; per chi non è in possesso della suddetta carta, la vendita è vietata.

Brescia-Napoli si giocherà di venerdì sera e la società lombarda ha reso noto ciò sul suo sito ufficiale.

Comments

comments