Ufficiale: Dopo l’esonero di Leonardo Semplici la Spal ha annunciato il suo nuovo allenatore con contratto fino a giugno.

E si tratta di Gigi Di Biagio, ex allenatore della Nazionale e della Nazionale under 21 che avrà il compito di portare alla salvezza il club di Ferrara, compito di certo non facile.

