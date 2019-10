La Lega Serie A ha comunicato l’arbitro per Torino-Napoli, partita delle 18 di domenica; sarà Doveri ad arbitrarla, con Banti al Var.

Arriva la sestina ufficiale per Torino-Napoli. La Lega Serie A lo ha comunicato poco fa ed è Doveri l’arbitro designato per la sfida delle 18 di domenica. Con lui ci sarà Banti al Var e Pasqua come quarto uomo.

Di seguito la sestina completa:

Arbitro: Doveri

Guardalinee: Giallatini – Passeri

Quarto Uomo: Pasqua

Var: Banti

Avar: Ranghetti.

