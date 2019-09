UFFICIALE. ECA: il nuovo importante ruolo di De Laurentiis

Il presidente dell’Inter Steven Zhang è stato eletto nell’Executive Board dell’Eca (Associazione Club calcistici Europei).

La votazione svolta all’hotel Presidente Wilson di Ginevra ha eletto il presidente dell’Inter che entra a far parte dell’organo direttivo al posto dell’AD del Milan Ivan Gazidis.

Andrea Agnelli è stato invece confermato alla presidenza dell’ECA.

De Laurentiis che non si è candidato in competizione con Zhang è entrato invece a far parte del Club Competition Committee che ha il compito di:

a) confrontare le opinioni sulle attuali competizioni UEFA per club;

b) elaborare consigli in merito a possibili modifiche alle attuali competizioni UEFA per club e al regolamento che disciplina tali competizioni;

c) assistere nel processo di selezione delle sedi per le finali delle competizioni UEFA per club;

d) fissare i principi di programmazione in caso di sfide in stadi e/o città;

e) proporre modelli per la distribuzione dei ricavi delle competizioni per club;

f) controllare la preparazione e il completamento delle varie fasi delle competizioni;

g) aiutare a definire i principi del sorteggio e controllare la preparazione e lo svolgimento dei sorteggi.

