UFFICIALE – Giudice Sportivo, gli altri squalificati dopo l’ultimo turno di Serie A

Il Giudice Sportivo ha comunicato in via ufficiale gli squalificati dopo l’ultimo turno di Serie A. Prova tv per l’allenatore del Venezia, Zanetti.

Per quanto riguarda il Napoli, è ufficiale la squalifica per Osimhen e Rrahmani oltre alle multe per il club e per il vicepresidente De Laurentiis. Questa la nota ufficiale:

“CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

HENRY Thomas (Venezia): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara. MARI VILLAR Pablo (Udinese): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. OSTIGARD Leo Skiri (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

PELLEGRINI Luca (Juventus): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PARISI Fabiano (Empoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione). POBEGA Tommaso (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). RODRIGUEZ LEDESMA Pedro Eliezer (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

