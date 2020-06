UFFICIALE – Giudice Sportivo, stangata per Skriniar: 3 giornate di squalifica

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo relative alle tre partite di Serie A che si sono disputate ieri. Stangata per Skriniar che ha avuto 3 giornate di squalifica.

In particolare, per il difensore dell’Inter si legge che le 3 giornate di squalificano arrivano per: “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (una giornata); per avere, inoltre, al 47° del secondo tempo rivolto al Direttore di gara, dopo la notifica del provvedimento, un’espressione offensiva accompagnata da affermazione blasfema.”

L’altro giocatore squalificato, per una giornata, è Jankto. Infine, anche l’allenatore dell’Inter si becca la squalifica di una giornata dopo l’ammonizione di ieri.

