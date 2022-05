UFFICIALE – Italia U15, nessuna amichevole con il Kosovo

L’Italia Under 15 doveva disputare due amichevoli contro il Kosovo, in programma l’1 ed il 3 giugno; le due partite non si giocheranno più.

Questo perché la nazionale kosovara non è riuscita ad organizzare l’arrivo in Italia per la doppia amichevole. Di conseguenza la nazionale italiana U15 affronterà la selezione dell’Inter di pari età in un test match che chiuderà lo stage di tre giorni al Villaggio Azzurro.

A seguire la lista dei convocati del ct Favo:

Portieri

Tommaso Vannucchi (Fiorentina), Andrea Sorrentino (Napoli)

Difensori

Federico Colombo (Milan), Giorgio Vezzosi (Sassuolo), Raul Zinni (Roma), Francesco Verde (Juventus), Christian Garofalo (Napoli), Cristian Cama (Roma), Matteo Cocchi (Inter), Tommaso Rugani (Empoli)

Centrocampisti

Alessandro Olivieri (Empoli), Gianluigi Santucci (Benevento), Alessandro Di Nunzio (Roma), Niccolò Gariani (Atalanta), Alessandro Ciardi (Inter), Guido Della Rovere (Cremonese)

Attaccanti

Francesco Castaldo (Bologna), Stefano Maiorana (Fiorentina), Carlo Evangelista (Fiorentina), Andrea Orlandi (Empoli), Mattia Liberali (Milan), Alex Castiello (Atalanta), Mattia Mosconi (Inter).

